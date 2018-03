“L’Attesa” è il nuovo singolo di Vittorio Scalzi edito da Groove It

La Groove It è orgogliosa di presentare il nuovo brano di Vittorio De Scalzi. Il cantautore genovese torna in scena con un pezzo evocativo ispirato al suo mare e prodotto dal cantautore Zibba, suo conterraneo, celebrando i 50 anni di carriera.

Il brano, come si evince dal titolo stesso, parla dell’attesa di un ritorno: descrive una mancanza di gesti, di quotidianità, di piccole importantissime cose che insieme compongono il sentimento. Scritto su un’onda emotiva sconosciuta, la canzone nasce scrutando il mare della sua Genova, proprio là dove si vuol buttare lo sguardo all’orizzonte, ma le onde ti portano indietro malinconie. Abbinare poi i fiori – come si legge nel testo – alle emozioni, per colorarle e profumarle è un tentativo di spazzare via i rimpianti. Il brano è stato prodotto da Zibba e l’arrangiamento con la fisarmonica studiato proprio per conferire una componente evocativa.

Vittorio De Scalzi è fondatore dello storico gruppo dei New Trolls, ed è autore di molte canzoni di successo della band (da Visioni a Una miniera, a Quella carezza della sera).

Negli anni di carriera, De Scalzi si è impegnato nel lavoro di ricerca sulla musica tradizionale genovese, scrivendo in quegli anni canzoni dialettali parte del patrimonio culturale della sua città. Con la collaborazione di Fabrizio De André e del poeta Riccardo Mannerini, ha composto i brani del primo album dei New Trolls.

Il cantautore a composto anche canzoni per Mina e per Ornella Vanoni. Tra i brani scritti per altri interpreti, quelli contenuti nell’album Tutti i brividi del mondo di Anna Oxa.

Il 2017 segna i 50 anni di onorata carriera di Vittorio De Scalzi, ma anche di ispirazioni continue, tra musica e parole, per uno dei compositori, autori, cantanti italiani che della sua ricerca ha fatto un progresso.

Contatti e social

Sito ufficiale Vittorio De Scalzi

Pagina Facebook di Vittorio De Scalzi

(Fonte)