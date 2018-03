[COMUNICATO STAMPA] Thomas e Benji & Fede sono i protagonisti della nuova puntata di Gulp Music. Gli artisti, tra i più popolari tra i ragazzi, saranno nella puntata in onda su Rai Gulp (canale 42) sabato 10 marzo alle ore 13.40 (e in replica sempre sabato alle ore 18 e il martedì alle ore 16), con la conduzione di Celeste Savino.

Gulp Music è andata a trovare Thomas in una delle date del suo nuovo tour. Per l’occasione l’artista presenterà in esclusiva per il pubblico di Rai Gulp tre brani dal vivo. Inoltre, l’artista risponderà alle domande arrivate per lui attraverso i social network di Rai Gulp.

In questa puntata ci saranno anche Benji & Fede che presenteranno il loro nuovo video e l’album Siamo solo noise e, per l’occasione, si esibiranno dal vivo proponendo due brani in acustico. In questa puntata saranno proposti anche i nuovi video di Emma, Kelvin e Roberto Casalino.

La musica su Rai Gulp è anche con “Top Music”, il programma delle classifiche dei singoli e degli album, condotto da Federica Carta e in onda la domenica, alle ore 14.05 e in replica la domenica alle ore 17.55 e il lunedì alle ore 16.

I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp , Facebook e Instagram. Tutte le puntate possono essere riviste sul sito www.raigulp.rai.it e su www.raiplay.it