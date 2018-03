È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 10.2018 (dal 2 all’8 marzo 2018) che vede resistere al primo posto Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale mentre volano sul podio Le canzoni di Jovanotti (secondo, +2) e Il mondo prima di te di Annalisa (terza, +3). Secondo i dati EarOne, scende in quarta posizione La prima volta dei Negramaro (-1), quindi troviamo Finesse di Bruno Mars (quinto, +4), No Roots di Alice Merton (sesta, -1) e Cara Italia di Ghali (settimo, +1). Completano la Top Ten Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini (ottavo, +2), Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro (noni, -8) e Da sola / In the night di Takagi & Ketra (decimi, +1). La più alta nuova entrata della settimana è Effetto domino di Emma alla posizione 30. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

