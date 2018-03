L’elettronica parla italiano con Kelvin, fuori il singolo ‘Normale’ INTERVISTA

Kelvin – nome d’arte di Luca Ciccarelli, pescarese di 22 anni – è un ragazzo di poche parole. L’occasione in cui lo incontriamo, in fondo, ne rende anche comprensibile una certa timidezza: il giovane artista è, infatti, al suo primo giorno di promozione per il singolo Normale. In radio e digitale da qualche giorno, il brano sancisce il debutto con Sony Music dopo un percorso che ha preso forma sul web.

Eppure, Kelvin le idee le ha chiare eccome, cresciuto in una realtà cittadina dove «se non fai rap o techno, sei fuori». E quel “fuori” Luca ha scelto di popolarlo con una proposta musicale che spesso lo ha lasciato solo ma che forse, proprio per questo, lo ha reso voce al di là del coro meritevole di attenzione.

«Ho subito puntato sul pop e dopo il primo singolo mi hanno contattato i produttori The Ceasars con cui ho realizzato il brano Normale. Ci siamo capiti subito, quasi a sensazione: sono riusciti a comprendere alla perfezione il genere di musica che volevo.»

Kelvin si presenta ora anche al grande pubblico con suoni elettronici quasi vintage in cui le rime si sciolgono toccando il pop, l’R&B e a tratti anche la trap. Una miscela raffinata fin dall’adolescenza con le prime cover e la passione per i djset: “Ho iniziato a 14 anni come dj, una passione che porto dentro da sempre, e poi ho iniziato a cantare sentendo mia mamma che fa parte di un coro (è intonato da loro l’inno del Pescara). È stata una sfida tra me e lei all’inizio.»

E poi è arrivata la scrittura: «Sono sempre stato patito della scrittura, passavo molto tempo a scrivere e mi ci sono buttato. Ho iniziato anche a studiare canto e all’inizio mi sembrava strano sentirmi ma cantando mi sono abituato e il mio vocal coach mi ha fatto crescere tantissimo. Sono partito mettendo sul web le cover di brani che mi piacevano, scrivendo sopra testi miei in italiano. Adesso sto lavorando a pezzi nuovi e spero di continuare su questo stile che in Italia non arriva, spingendo sul l’elettronica in italiano.»

Tra gli ascolti di Kelvin, che ha presentato Normale alla finale europea di The Muser Battle, ci sono nomi quali Chris Brown, Post Malone, French Montana, Daft Punk, Justin Bieber, Pharrell, The Weekend. Ma ultimamente, nella sua playlist, compare anche Sfera Ebbasta, tra i pochissimi nomi italiani che Kelvin pronuncia durante l’intervista.

«Di artisti italiani non ne ascolto molti, mi piace qualcosa di Jovanotti e Guè Pequeno, ma mi piacerebbe collaborare con un artista come Tiziano Ferro o con Baby K come voce femminile.» Idee chiare, dicevamo.

Ad accompagnare Normale è un videoclip dall’ambientazione post-industriale girato fuori Milano: «Volevamo dare un’immagine street e tenebrosa; anzi filmare quel viso è stato un po’ pericoloso: se mettevo male un piede mi ritrovavo una buca…» Ma come è nato il pezzo? «L’ho scritto mentre stavo a casa mia, a Pescara. Erano giorni che nevicava e da una settimana me ne stavo chiuso da solo con la mia famiglia.

Questo pezzo voleva essere un po’ una rivolta contro tutti. Anche in precedenza, tanti miei amici a mano a mano si sono allontanati; sono rimasto da solo con poche persone accanto. Sono le sole che hanno sempre creduto in me, mentre me ne stavo a scrivere le mie turbe.»

Dal tag Kel al nome d’arte Kelvin, ora Luca si è aperto la strada per il mainstream («Pescara l’ho conquistata, adesso devo uscire») e conta di rilasciare una sequenza di singoli fino ad arrivare a un album completo. Rivolto a chi? «Non voglio un pubblico né quello troppo teen né troppo maturo…». Intanto, segnatevi il nome in agenda: ne risentiremo parlare.