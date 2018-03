Anticipato dal singolo Wild Love e dall’inedito Pink Lemonade, il 19 maggio esce il nuovo album di James Bay dal titolo Electric Light. Il progetto arriva dopo il debutto folgorante con Chaos And The Calm che conteneva Hold Back The River ed è stato scritto e composto dallo stesso Bay insieme a Jon Green.

«Se dovessi descrivere visivamente il mio primo album forse sarebbe una fiamma, mentre questo nuovo disco è davvero una evoluzione artistica e di suono per me. La sensazione, l’immagine che ho in mente, è quella di 100 lampadine che si accendono», dichiara il cantautore.

«So che qualcosa di questo nuovo sound non era presente nel mio primo album – ha continuato Bay – ma credo che questa nuova musica aiuti ad avere un quadro più preciso di chi sono. Sono stato definito un “ragazzo con la chitarra acustica che fa musica intima” e quando me ne sono reso conto ho realizzato che dovevo spingermi oltre musicalmente. Quello era una parte del mio arsenale ma non voglio che definisca chi sono.»

Questa la tracklist di Electric Light:

1.Intro

2. Wasted On Each Other

3. Pink Lemonade

4. Wild Love

5. Us

6. In My Head

7. Interlude

8. Just For Tonight

9. Wanderlust

10. I Found You

11. Sugar Drunk High

12. Stand Up

13. Fade Out

14. Slide