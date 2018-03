David Byrne: esce il 9 marzo il nuovo album solista ‘American Utopia’

Esce venerdì 9 marzo American Utopia (Todomundo/Nonesuch Records), nuovo album di David Byrne che torna anche sulle scene con un tour mondiale particolarmente ambizioso. Primo progetto solista dal 2004, il disco ha preso forma grazie a collaborazioni eccellenti, tra le quali spiccano i nomi di Brian Eno, Rodaidh McDonald, Daniel Lopatin e Jam City.

American Utopia accompagna la serie di reading Reasons To Be Cheerful, in occasione della quale Byrne ha raccolto testimonianze e racconti all’insegna dell’ottimismo, dell’innovazione e delle novità. Tutto colto con uno sguardo positivo verso presente e futuro.

Non c’è disincanto, quanto piuttosto la voglia di trovare uno spiraglio anche nelle innegabili difficoltà dell’oggi. «Non è facile – dichiara David Byrne – ma la musica aiuta: è una sorta di modello, spesso ci dice o di indica come possiamo essere.

Queste canzoni non disegnano un luogo immaginario o potenzialmente impossibile, quanto invece il mondo stesso in cui viviamo ora.»

Per la cover dell’album, Byrne ha scelto un lavoro di Purvis Young che raffigura una testa – la cui faccia è indefinibile per razza e genere – in atto di sognare, meditare o contemplare la vita.