Tedua, fresco di pubblicazione dell’album Mowgli Il disco della Giungla, ha portato sul piccolo schermo il suo Manifesto. Rai 1, infatti, alle ore 19:44 del 7 marzo ha mandato in onda uno spot che introduce al progetto contenente sedici inediti scritti da Tedua, affiancato nella produzione dal suo fidato Chris Nolan.

L’uscita del disco è stata anticipata dai singoli La Legge del Più Forte, Disco di platino, e Burnout, pubblicato lo scorso 2 febbraio. Ecco il video andato in onda e il relativo video:

– Siamo sicuri? –

È un piacere avervi all’ascolto, signori! Gli usi e i consumi dell’attuale società hanno comportato il disboscamento della giungla, senza alcuna pietà per fauna e flora. Chi può emigra, con o senza il proprio branco, alla ricerca di aspettative migliori, sperando in El Dorado e magari, chissà, di ritrovare … attraverso queste correnti di mare.

Non oso immaginare la delusione nell’approcciarsi al panorama urbano riscontrandone una confusa organizzazione di malvagi corrotti, rapaci e gorilla. Il cucciolo d’uomo che è in voi è stato inghiottito in un pot-pourri d’informazione superflua: più cresce, più si fa saggio d’esperienza, ma è quest’ultima a riportarlo al suo vero istinto, quello animale.

Ora starà a voi capire se il vostro istinto sia odio o amore. Vi ricordo che l’amore non è per i deboli, ma è quest’ultimo la vera forza motrice del pianeta in un’intrinseca rete telepatica tra individui. Vi ricordo che il mondo è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio. MOGWLI. Il disco è fuori.