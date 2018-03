La musica italiana, in questo periodo, conosce (quasi) un solo nome. Quello di Sfera Ebbasta. Anzi, giocando con la punteggiatura diremmo. Sfera. Ebbasta. Oltre a popolare tutte le classifiche italiane di vendita e sulle piattaforme streaming, il Re della Trap è più che atteso anche con il suo Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018 che a un mese dal debutto ufficiale registra il quasi tutto esaurito.

Sono dodici, infatti, le date andate letteralmente sold out e sono rimasti gli ultimissimi biglietti per i concerti di Senigallia e Napoli. Durante il live, il rapper milanese proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d’inediti Rockstar (Universal/Def Jam), doppio disco di platino, senza dimenticare i successi che ne hanno segnato la carriera.

Queste le date del tour (Thaurus Live) [ULTIMO AGGIORNAMENTO 0703/2018]:

APRILE

7 aprile – Nonantola (MO), Vox Club SOLD OUT

14 aprile – Senigallia (AN), Mamamia

21 aprile – Firenze, Viper Theatre SOLD OUT

24 aprile – Modugno (BA), Demodè

27, 28 e 29 aprile – Milano, Fabrique SOLD OUT

MAGGIO

3 e 4 maggio – Roma, Orion SOLD OUT

5 maggio – Bologna, Estragon SOLD OUT

12 maggio – Padova, Gran Teatro Geox SOLD OUT

18 e 19 maggio – Venaria(TO),Teatro Della Concordia SOLD OUT

26 maggio– Napoli, Arenile

Gli ultimi biglietti disponibili per i concerti di Senigallia e Napoli dello sono disponibili su www.ticketone.it Rtl 102.5 è media partner ufficiale dello Sfera Ebbasta RockStar tour 2018.