Li abbiamo visti esibirsi insieme sul palco del Festival di Sanremo, unici superospiti internazionali di questa edizione con il loro singolo Don’t Make Me Wait. Ora Sting e il collega Shaggy sono pronti a tornare in Italia per un appuntamento speciale: il 28 luglio infatti i due artisti saranno al Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica (Cavea).

Sting e Shaggy si esibiranno sia in coppia sia singolarmente e presenteranno alcuni brani dal loro album 44/876 (in uscita il 20 aprile per Interscope / Universal. Durante lo show non mancheranno i loro maggiori successi come Every Breath You Take, Message in a Bottle, It Wasn’t Me e Mr. Boombastic.

I due artisti saranno accompagnati in tour dalla band di Sting formata da Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria) e Rufus Miller (chitarra) e dai musicisti di Shaggy, Monique Musique (corista), Gene Noble (corista) e Kevon Webster (tastiera).

STING + SHAGGY

28 luglio – ROMA SUMMER FEST – CAVEA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

BIGLIETTI Parterre I settore € 170,00 + € 25,50 d.p. / Parterre laterale I settore € 150,00 + € 22,50 d.p. / Tribuna centrale € 160,00 + € 24,00 d.p. / Tribuna mediana € 120,00 + € 18,00 d.p. / Tribuna laterale € 80,00 + € 12,00 d.p. / Tribuna alta € 50,00 € 7,50 d.p.

Apertura porte: ore 20:00 / Inizio concerto: ore 21:00 — Prevendite tramite i circuiti TicketOne e TicketMaster.