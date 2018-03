Maldestro ha annunciato un mini tour acustico, a marzo e aprile, per presentare dal vivo il suo ultimo disco I Muri di Berlino, prima di entrare in studio per registrare il suo terzo album. L’artista si esibirà da solo, con la sua chitarra, per recuperare quella dimensione intimistica del live più vicina ai suoi esordi.

Il concerto in cui proporrà le canzoni già note di Maldestro, totalmente riarrangiate, oltre ad alcuni brani inediti. “Entro in studio per il terzo album ad aprile. – racconta Maldestro – Finalmente. Allora ero lì che pensavo, nei miei giorni di relax, dopo un tour con la band meraviglioso. Ero lì che mettevo a posto due cose qui e là, e mi sono detto: passerà un bel po’ di tempo prima di riabbracciare il mio pubblico.

Questo non mi piace, per niente. Allora ho deciso di mettere su un piccolo tour, da sud a nord, ritornare nelle città e stringervi, farlo forte. Questa volta però, lo voglio fare da solo, chitarra e voce, in posti piccoli, avervi alla distanza di una mano, per guardarsi diversamente. Ho voglia di regalarvi le mie canzoni nude, così, come nascono.”

Ecco le date del tour:

MARZO

7 marzo – Napoli , Piccolo Bellini

, Piccolo Bellini 10 marzo – Bruxelles , Piolalibri

, Piolalibri 15 marzo – Castrovillari (CS), Dome Club

(CS), Dome Club 16 marzo – Salerno , Modo

, Modo 17 marzo – Bari , Officina degli Esordi

, Officina degli Esordi 18 marzo – Potenza , Teatro Francesco Stabile

, Teatro Francesco Stabile 21 marzo – Firenze , Arci Progresso

, Arci Progresso 22 marzo – Milano , Serraglio

, Serraglio 23 marzo – Parma , Wopa

, Wopa 24 marzo – Asparetto (VR), – Teatro Aperto

(VR), – Teatro Aperto 25 marzo – Roma, Na Cosetta

APRILE