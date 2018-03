Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jonah Marais e Jack Avery sono gli Why Don’t We, band rivelazione che da poco è uscita con il singolo Trust Fund Baby. Il brano vanta una collaborazione eccellente: a firmarlo, infatti, è nientemeno che il record man discografico Ed Sheeran che ha dato la sua benedizione al gruppo condividendo il videoclip sul suo profilo Instagram. Neanche a dirlo, sono piovuti migliaia di like in pochi minuti.

Disponibile ora in tutti i digital store e servizi streaming, Trust Fund Baby è stata prodotta da Steve Mac ed esce a pochi giorni dalla partenza del tour negli USA.

The Invitation Tour infatti si apre il 27 febbraio al Bogart di Cincinnati (Ohio) per continuare sino alla fine di aprile.

Gli Why Don’t We vantano già più di 120 milioni di stream in tutto il mondo e oltre 2milioni di fan sui social, travolti dal nuovo fenomeno del pop internazionale. Giovanissimi – hanno tra i 16 e i 19 anni – i ragazzi hanno pubblicato quattro EP in meno di un anno.

All’esordio con Only The Beginning sono seguiti Something Different, Why Don’t We Just e Invitation per celebrare il primo compleanno della band. Ora, l’endorsment di Sheeran non può che far ulteriormente decollare gli Why Don’t We. Credo che ne sentiremo parlare…