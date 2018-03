Mancano due settimane per il debutto del nuovo tour nei club di Francesca Michielin e le vendite procedono a gonfie vele. La giovane cantautrice, infatti, registra il sold out anche a Milano, Bologna e Trento mentre alcuni appuntamenti sono stati raddoppiati vista la grande richiesta di biglietti.

Prodotto e distribuito da Live Nation, il Francesca Michielin Tour 2018 porta per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album, 2640, uscito il 12 gennaio dopo essere stato anticipato dai singoli Vulcano e Io non abito al mare. Il disco, grazie alla partnership con la piattaforma web Treedom, ha reso possibile la ripiantumazione del la foresta 2640 di Francesca in Kenya. Ai 50 alberi già piantati da Francesca e Treedom se ne sono aggiunti altri 31 grazie allo streaming del disco.

Queste le date del tour:

16 marzo – Parma , Campus Industry Music

, Campus Industry Music 17 marzo – Milano , Fabrique

, Fabrique 23 marzo – Venaria Reale , Teatro della Concordia

, Teatro della Concordia 24 marzo – Brescia , Gran Teatro Morato

, Gran Teatro Morato 25 marzo – Bologna , Estragon

, Estragon 27 marzo – Trento , Teatro Auditorium Santa Chiara

, Teatro Auditorium Santa Chiara 28 e 29 marzo – Roncade , New Age Club

, New Age Club 31 marzo – Catania , Land – La nuova dogana

, Land – La nuova dogana 5 aprile – Perugia , Afterlife Live Club

, Afterlife Live Club 7 aprile – Maglie , Afterlife Live Club

, Afterlife Live Club 8 aprile – Modugno , Demode’

, Demode’ 12 e 13 aprile – Roma , Teatro Quirinetta

, Teatro Quirinetta 14 aprile – Napoli , Hart

, Hart 15 aprile – Firenze, Viper Theatre

Le prevendite sono disponibili su Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati. Radio Italia è radio partner del Francesca Michielin Tour 2018.