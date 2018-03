Solo nel 2015 si esibiva in piazza Londra come artista di strada e, ora, il batterista Dario Rossi è pronto a portare i suoi “strumenti” sul palco del LOV Club di Roma. Qui, sabato 10 marzo il giovane musicista fa risuonare gli oggetti di recupero che sono la sua dotazione strumentale – pentole, tubi, bidoni, coperchi, catene, scarti industriali – per dare vita a suoni house e techno inediti.

La peculiare proposta musicale di Dario Rossi si è già rivelata una scommessa vinta, conquistando la rete (oltre che le strade di tutta Europa) tanto da smuovere una fanbase di oltre 400K fan solo su Facebook.

La data romana al LOV Club anticipa, fra l’altro, il primo EP del techno drummer la cui pubblicazione è attesa per maggio 2018 in formato cd, vinile e digital download.

Il progetto si intitola Alarm Clock EP (autoproduzione) e conterrà quattro tracce ibride, “tra le sonorità techno dei giorni nostri e le vibrazioni acide dei rave dei primi anni ’90, con radici anche nella musica EBM e New Wave degli anni ’80”, racconta Rossi.

E continua: “La voglia, o meglio la scelta di suonare in strada è nata da una mia presa di posizione nei confronti della società e del mondo artistico. C’è dietro una ribellione, una voglia matta di libertà e molto sacrificio. Se dovessi dirlo con uno slogan potrebbe essere: Non trovo il mio palcoscenico? Nessun problema: lo creo io”.

Nell’EP in arrivo spicca la presenza di sintetizzatori e campionatori presenti anche nel set pensato per il palco romano del club inaugurato lo scorso dicembre. L’appuntamento è alle 21:00 (ingresso 5 euro, gratis in lista Prego fino alle 23.00, 10 euro + drink in lista Prego).