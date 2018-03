In queste ore chi si trova a passare per Piazza Duomo a Milano fa non poca fatica a farsi spazio per camminare. Ma la neve e il gelo che hanno attanagliato la città nelle ore precedenti, rendendo difficile la circolazione, non c’entrano nulla. La “colpa” è di un appuntamento speciale che ha richiamato sotto la Madonnina migliaia di fan.

Protagonisti sono Benji & Fede, il duo modenese che venerdì 2 marzo ha pubblicato il terzo album Siamo Solo Noise (qui la nostra intervista), partiti con il tour instore per incontrare il pubblico e firmare le copie del disco.

Attesi all’ingresso del Mondadori Store Duomo, i due giovani hanno letteralmente bloccato il centro della metropoli regalando anche una bella sorpresa in piazza. Dopo giorni di cattivo tempo, con un timido sole spuntato, Ben e Fede non si sono limitati a salutare i fan dal balcone ma si sono esibiti live chitarra e voce.

Poco prima dell’inizio del firmacopie previsto per le 15:00, infatti, Benji & Fede si sono affacciati come da tradizione sulla piazza gremita e hanno regalato al pubblico tre pezzi dal vivo. Poco prima, inoltre, Ben era anche sceso al piano terra dello store sorprendendo i clienti alla cassa per acquistare alcune copie di Siamo Solo Noise.

Questo slideshow richiede JavaScript.

A margine della nostra intervista avevamo scherzato con i ragazzi chiedendo quale preparazione fisica serva per affrontare migliaia di fan da abbracciare e a cui fare autografi. «È più una questione mentale», ci ha detto Ben, chiosato da un Fede sorridente: «Beh, insomma…». Ecco, ci siamo. Ora sono tutti per voi.