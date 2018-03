Detto Fatto: anticipazioni settimana dal 5 al 9 marzo, con Caterina Balivo

[COMUNICATO STAMPA] Caterina Balivo e tutto il team di Detto Fatto sono pronti a cominciare una nuova settimana in compagnia dei telespettatori di Rai2, ogni pomeriggio dalle ore 14.00. La settimana comincia live lunedì 5 marzo con un parterre d’eccezione con il quale Caterina Balivo commenterà in studio la 90ª edizione della cerimonia degli Oscar.

A seguire, Olivia Ghezzi tenterà di far cambiare look ad una giovane ragazza che veste sempre e solo in tailleur. Spazio poi al “mago della piastra” Davide Cichello che pettinerà un’ospite speciale: Margherita Zanatta. Tornerà anche la home stager Mirna Casadei per dare dei consigli su come arredare una camera da letto ispirandosi agli anni ’90.

Il pasticciere Alessandro Servida aprirà la puntata di martedì 6 vestendo i panni di “maestro”: accanto a lui ci saranno infatti giovani pasticcieri pronti a mettersi alla prova. La stilista delle spose Pinella Passaro avrà poi una missione difficile: aiutare una ragazza, il cui matrimonio è imminente, a trovare l’abito perfetto in poco tempo.

Tornerà a Detto Fatto l’hairstylist Stefano Bonomi che, come di consueto, cambierà taglio di capelli alla sua ospite in base al genere musicale preferito. Il make up artist Paolo Guatelli regalerà un fantastico trucco ad un’ospite che, nonostante la giovane età, è già stata fortemente messa alla prova dalla vita. Nuovo appuntamento con la designer di gioielli Daniela Cheli, che insegnerà a produrre dei coloratissimi orecchini a forma di ciliegia. Per finire, il macellaio di fiducia di Detto Fatto Luca Terni svelerà tutti i segreti sulla conservazione della carne.

Mercoledì 7 ai fornelli di Detto Fatto ci sarà lo chef stellato Stefano Ciotti che preparerà un dolce da dedicare a tutte le donne. Spazio poi alla “stilista velocista” Silvia Nobili che insegnerà, in tempo record, a realizzare un costume da bagno in stile caraibico. In seguito il make up artist Alioscia Mussi realizzerà un trucco da sfoggiare in un’uscita con le amiche, in occasione della Festa della Donna.

Giovanni Cibin in pochi minuti cambierà il volto del suo ospite sistemandogli barba e capelli e donandogli freschezza. Con la veterinaria Eliana Piola si scoprirà come gestire un cucciolo appena arrivato in casa. Donna Rita Macchiavelli, invece, mostrerà come trasformare un raccoglitore portadocumenti in un oggetto di home decor perfetto da regalare a tutti i papà d’Italia in occasione della loro imminente festa.

È la festa della donna anche per Detto Fatto e Caterina Balivo e tutti i suoi tutor sono pronti a festeggiarla in diretta giovedì 8 con tanti tutorial a tema. In apertura ci sarà il maître chocolatier Mirco Della Vecchia con un omaggio a un grande classico della pasticceria: la torta mimosa.

Si apre oggi il contest Curvy con cui si assegnerà il titolo di Curvy Top Model 2018 di Detto Fatto: Elisa D’Ospina avrà il compito di giudicare le prime 8 ragazze, ma nella decisione finale sarà fondamentale anche il giudizio dei telespettatori attraverso i social. Spazio poi al tutorial in cui si sistema il taglio in base alla morfologia del volto e alle caratteristiche della persona, specialità dell’hair stylist Toni Pellegrino.

Torneranno anche Manuel De Canal e Lorenzo Gambino, la “coppia green” di architetti paesaggisti di Detto Fatto, per occuparsi della cucina. Per concludere, si parlerà d’arte con l’esperto Daniele Radini Tedeschi, che mostrerà alcuni ritratti di donna molto famosi e li comparerà alle modelle Curvy presenti in studio, che diventeranno dei veri “quadri viventi”.

Venerdì 9 si tornerà in Valtellina con Franco Aliberti, che preparerà un dolce sano e genuino partendo da un ingrediente di stagione. Continuerà poi il viaggio di Detto Fatto attraverso le regioni d’Italia alla scoperta delle peculiarità del matrimonio all’italiana con Alessandra Rinaudo, questa volta facendo tappa in Umbria.

Caterina Balivo darà poi il benvenuto a una nuova tutor, Jennifer Della Zorza (in arte JenniePie), che parlerà di moda intima. Spazio poi al dott. Sorriso Giovanni Macrì che, con i suoi tutorial, sta dando ottimi consigli per prendersi cura del proprio sorriso. Con la lookmaker Lina Powder si scoprirà come sia facile truccare un viso già dermopigmentato. A concludere la settimana ci penserà lo chef stellato Ilario Vinciguerra con la sua reinterpretazione in chiave moderna e urbana dei piatti della tradizione.