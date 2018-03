Ha conquistato le platee internazionali con i brani Lost On You e Other People e, a pochi giorni dalla pubblicazione di Lost On You Deluxe Version, per LP continuano gli impegni live. A grande richiesta, infatti, la cantautrice americana torna in Italia con quattro appuntamenti dal vivo.

LP celebra due anni di successi e il suo rapporto speciale con il pubblico italiano in queste occasioni:

26 giugno – Roma , Cavea Auditorium Parco della Musica / special guest Tom Walker

, Cavea Auditorium Parco della Musica / special guest Tom Walker 27 giugno – Ancona , Corte della Mole Vanvitelliana / Spilla

, Corte della Mole Vanvitelliana / Spilla 28 giugno – Merano , Giardini di Castel Trauttmansdorff / World Music Festival

, Giardini di Castel Trauttmansdorff / World Music Festival 29 giugno – Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park

Il cantautore Tom Walker sarà special guest di LP nel concerto romano. Suo il recente brano Leave a Light On che dominato l’airplay radiofonico per settimane oltre alle classifiche di Spotify, Itunes e Shazam.

Biglietti per i quattro live italiani in prevendita su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it.