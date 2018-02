Sanremo 2018 airplay: in vetta Lo Stato Sociale seguiti da Ermal Meta & Moro e Le Vibrazioni CLASSIFICA

Le radio continuano a programmare i brani di questo Festival di Sanremo 2018 e secondo le prime rilevazioni di giovedì 8 febbraio (ore 10:30) in vetta troviamo Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza che precedono di pochissimo Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente; terze Le Vibrazioni con Così sbagliato. I dati EarOne segnalano, poi, i The Kolors con Frida (quarti), Annalisa con Il mondo prima di te (quinta). Negli ultimi tre posti stazionano Renzo Rubino con Custodire, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Il segreto del tempo e Elio e le storie tese con Arrivedorci. Tra i giovani guadagna posizioni Lorenzo Baglioni con Il congiuntivo che si piazza alle spalle di Ultimo ed il suo brano Il ballo delle incertezze.

Ecco la TOP TEN CAMPIONI

Lo Stato Sociale, “Una vita in vacanza” Ermal Meta e Fabrizio Moro, “Non mi avete fatto niente” Le Vibrazioni, “Così sbagliato” The Kolors, “Frida” Annalisa, “Il mondo prima di te” Nina Zilli, “Senza appartenere” Max Gazzé, “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” Noemi, “Non smettere mai di cercarmi” Ron, “Almeno pensami” Giovanni Caccamo, “Eterno” Decibel, “Lettera dal Duca” Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, “Imparare ad amarsi” Luca Barbarossa, “Passame er sale” Red Canzian, “Ognuno ha il suo racconto” Enzo Avitabile e Peppe Servillo, “Il coraggio di ogni giorno” Mario Biondi, “Rivederti” Diodato e Roy Paci, “Adesso” Renzo Rubino, “Custodire” Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, “Il segreto del tempo” Elio e le storie tese, “Arrivedorci”

NUOVE PROPOSTE

Ultimo, “Il ballo delle incertezze” Lorenzo Baglioni, “Il congiuntivo” Mirkoeilcane, “Stiamo tutti bene” Eva, “Cosa ti salverà” Mudimbi, “Il mago” Alice Caioli, “Specchi rotti” Giulia Casieri, “Come stai” Leonardo Monteiro, “Bianca”

[Dati aggiornati alle ore 10:30 di giovedì 8 febbraio 2018]