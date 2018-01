Claudio Baglioni: il 15 settembre all’Arena di Verona per un live con il palco ‘Al centro’

Il prossimo 15 settembre per la prima volta l’Arena di Verona ospita un concerto con il palco al centro e i posti numerati. Protagonista è Claudio Baglioni per un rivoluzionario evento live che celebra la musica italiana nello straordinario anfiteatro veronese.

Il concerto veneto segna il ritorno sulle scene live di Baglioni prima di essere impegnato con i concerti di Al centro Tour nelle più importanti arene indoor d’Italia, occasione per ripercorrere insieme mezzo secolo di successi.

Ecco le altre date del tour Al centro (F&P Group):

16 ottobre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 19 ottobre – Roma , Pala Lottomatica

, Pala Lottomatica 23 ottobre – Ancona , Pala Prometeo

, Pala Prometeo 26 ottobre – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 2 novembre – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

(CT), Pal’Art Hotel 6 novembre – Bari , Pala Florio

, Pala Florio 10 novembre – Eboli (SA), Pala Sele

(SA), Pala Sele 13 novembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 16 novembre – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 20 novembre – Montichiari (BS), Pala George

(BS), Pala George 23 novembre – Torino, Pala Alpitur

I biglietti per Verona sono disponibili, in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club, dalle 11.00 di lunedì 5 febbraio. Dalle ore 11.00 di martedì 6 febbraio i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it; dalle ore 11.00 di lunedì 12 febbraio nei punti vendita e nelle prevendite abituali.