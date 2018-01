È in gara fra le Nuove Proposte di Sanremo 2018 con Il ballo delle incertezze – contenuto nel nuovo album Peter Pan, dal 9 febbraio – ma per Ultimo è già tempo pensare al suo primo tour che toccherà le principali città italiane. Al via il 4 maggio da Bologna, l’artista registra già il tutto esaurito a Roma dove si aggiunge una seconda data.

«Quando ho scritto Il Ballo Delle Incertezze – racconta Ultimo – ho voluto puntare su chi è come me. È un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società; chi ha più domande che risposte; chi ha perso rischiando. È il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato.»

Con il suo primo tour il giovane Ultimo è pronto a portare sul palco un grande equilibrio artistico tra la tradizione della musica italiana e il mood innovativo di brani rap.

DATE DEL TOUR

4 maggio – Bologna, Estragon / Apertura Porte: ore 19.30 – Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti: Posto Unico – €20,00 + € 3,00 diritti di prevendita // 5 maggio – Padova, Gran Teatro Geox / Apertura Porte: ore 19.30 – Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti: Parterre in Piedi – €20,00 + € 3,00 diritti di prevendita – Tribuna Numerata – €23,00 + €3,45 diritti di prevendita //

8 maggio – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia / Apertura Porte: ore 19.30 – Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti: Posto Unico – €20,00 + € 3,00 diritti di prevendita // 11 maggio – Milano, Fabrique / Apertura Porte: ore 19.30 – Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti: Posto Unico – €20,00 + € 3,00 diritti di prevendita //

12 SOLD OUT e 13 maggio – Roma, Atlantico Live / Apertura Porte: ore 19.30 – Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti: Posto Unico – €20,00 + € 3,00 diritti di prevendita // 17 maggio – Bari, Demode Club / Apertura Porte: ore 19.30 – Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti: Posto Unico – €20,00 + € 3,00 diritti di prevendita // 18 maggio – Napoli, Casa della musica / Apertura Porte: ore 19.30 – Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti: Posto Unico – €20,00 + € 3,00 diritti di prevendita //

20 maggio – Perugia, Afterlife / Apertura Porte: ore 19.30 – Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti: Posto Unico – €20,00 + € 3,00 diritti di prevendita // 25 maggio – Firenze, Obihall / Apertura Porte: ore 19.30 – Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti: Parterre in Piedi – €20,00 + € 3,00 diritti di prevendita – Galleria Numerata – €25,00 + € 3,75 diritti di prevendita.

I biglietti sono disponibili su TicketOne da lunedì 29 gennaio alle ore 10.00 e in tutti i punti vendita TicketOne e altre prevendite autorizzate da giovedì 1 febbraio alle ore 10.00. Per la data fiorentina è attiva la prevendita anche via Box Office Toscana. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.