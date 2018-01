Partito ufficialmente con il sold out bolognese, Max Nek Renga, Il Tour conquista anche l’Arena! Pezzali, Nek e Renga, infatti, saranno sul palco dell’anfiteatro veneto il prossimo 28 aprile per un concerto evento unico. I tre artisti promettono una grande festa della musica con più di 30 brani in scaletta tra i loro maggiori grandi successi.

Sul palco i tre artisti sono accompagnati da una super band di nove elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.

INFO BIGLIETTI ARENA DI VERONA

I biglietti per la data di Verona, prodotta e organizzata da F&P Group, sono disponibili dalle ore 16.00 di mercoledì 24 gennaio su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali. Qui il calendario completo del tour.