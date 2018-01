Venerdì 19 gennaio esce Oronero Live (Microphonica/Sony Music Italy) di Giorgia, con il meglio di Oronero Tour e due brani inediti, Come Neve insieme a Marco Mengoni e Chiamami tu (entrambi prodotti da Michele Canova) . L’album viene rilasciato in tre versioni, eccole:

CD LIVE

DELUXE composto dal CD LIVE + l’album “Oronero” + DVD del live (concerto integrale + videoclip BSide: una versione esclusiva e del tutto inedita del video di “Come neve” con protagonisti Giorgia e Marco Mengoni)

composto dal CD LIVE + l’album “Oronero” + DVD del live (concerto integrale + videoclip BSide: una versione esclusiva e del tutto inedita del video di “Come neve” con protagonisti Giorgia e Marco Mengoni) DOPPIO VINILE contenente i 13 brani live e i 2 inediti

Di seguito la tracklist:

CD LIVE

Come neve con Marco Mengoni Chiamami tu Credo È l’amore che conta Vanità Io fra tanti Gocce di memoria Scelgo ancora te Non mi ami Dimmi dove sei / Un amore da favola Di sole e d’azzurro Tu mi porti su Quando una stella muore Posso farcela Oronero

DVD

Introdrops Vanità Credo Scelgo ancora te Tu mi porti su E poi / Girasole / Come saprei Vivi davvero Oronerobreak 1 Marzo Gocce di memoria Medley Prince: Sign ò the Times / Let’s Go Crazy / Purple Rain Posso farcela Amore quanto basta È l’amore che conta Regina di notte Oronerobreak 2 Quando una stella muore Non mi ami Il mio giorno migliore Di sole e d’azzurro Oronero Medley 1997: Primavera / Laura non c’è / I’ll be missing you / Che male c’è / Dimmi dove sei / Un amore da favola Io fra tanti

+ Videoclip “Come Neve ” bside

Giorgia presenta il progetto in occasione di due incontri negli store, venerdì 19 gennaio a La Feltrinelli di Milano (Piazza Piemonte – ore 18.30) e sabato 20 gennaio alla Discoteca Laziale di Roma (Via Giovanni Giolitti, 263 – ore 17.00). Quindi, l’artista si prepara a tornare dal vivo per sei appuntamenti che inaugurano la collaborazione con VIVO Concerti; queste le date:

2 e 3 marzo al PalaLottomatica di ROMA

7 e 8 marzo al Mediolanum Forum di MILANO

12 e 13 marzo allaKioene Arena di PADOVA

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, in tutti i punti vendita TicketOne e nelle prevendite autorizzate.