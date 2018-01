‘Max Nek Renga, Il Tour’: sold out e nuove date dal vivo per il trio CALENDARIO

A meno di un mese dall’inedita avventura dal vivo, Max Nek Renga, il Tour vede nuovi sold out e aggiunge a grande richiesta tre appuntamenti in calendario. Sono, infatti, andati esauriti anche i biglietti per le prime date a Bologna, Brescia e Torino e si aggiungono i live del 7 aprile al Pala Prometeo di Ancona, del 12 aprile al Pala Mazzola di Taranto e del 16 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano (TV).

La tournée vedrà i tre artisti italiani per la prima volta interpretare insieme i successi delle rispettive carriere attraverso un viaggio a tre voci che attraversa e rinnova i loro repertori.

Ecco il nuovo calendario aggiornato:

18 gennaio – Jesolo (VE), Pala Arrex DATA ZERO

(VE), Pala Arrex DATA ZERO 20 gennaio SOLD OUT– Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 22 SOLD OUT e 23 gennaio – Brescia , Brixia Forum

, Brixia Forum 25 gennaio – Genova , RDS Stadium

, RDS Stadium 26 SOLD OUT e 27 gennaio – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 29 gennaio – Pesaro , Adriatic Arena

, Adriatic Arena 31 gennaio – Eboli (SA), Pala Sele

(SA), Pala Sele 1 febbraio – Napoli , Pala Partenope

, Pala Partenope 3 febbraio – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

(CT), Pal’Art Hotel 4 febbraio – Reggio Calabria , Palasport

, Palasport 12 e 13 febbraio – Mantova , Pala Bam

, Pala Bam 16 febbraio – Padova , Arena Spettacoli Padova Fiere

, Arena Spettacoli Padova Fiere 20 febbraio – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 21 febbraio – Livorno , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 23 febbraio – Bologna , ’Unipol Arena

, ’Unipol Arena 4 e 6 aprile – Roma , Pala Lottomatica

, Pala Lottomatica 7 aprile – Ancona , Pala Prometeo NUOVA DATA

, Pala Prometeo NUOVA DATA 11 aprile – Bari , Pala Florio

– , Pala Florio 12 aprile – Taranto , Pala Mazzola NUOVA DATA

, Pala Mazzola NUOVA DATA 16 aprile – Conegliano (TV), Zoppas Arena NUOVA DATA

(TV), Zoppas Arena NUOVA DATA 19 e 20 aprile – Milano, Mediolanum Forum

I biglietti per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, saranno disponibili dalle ore 11.00 di mercoledì 10 gennaio, su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di sabato 13 gennaio nei punti vendita e prevendite abituali.

In attesa di partire con il tour, Max Nek e Renga hanno presentato i brani Il mio giorno più bello nel mondo, Gli anni e Fatti avanti amore, nelle inedite versioni a tre voci, attualmente in rotazione radiofonica. Registrati live durante le prove del tour da poco concluse, vedono la partecipazione della super band che accompagnerà i tre cantanti anche in tour.