Justin Timberlake: dal 5 gennaio Filthy, il singolo che anticipa l’album Man Of The Woods

Justin Timberlake sta per pubblicare il suo quarto album in studio: Man Of The Woods, in uscita il 2 febbraio. Il pre-order dell’album sarà disponibile da venerdì 5 gennaio quando pubblicherà anche il nuovo singolo Filthy.

Il videoclip di Filthy è stato diretto dal regista Mark Romanek. Dopo Filthy pubblicherà altri tre video, diretti tre registi differenti. Le tre canzoni saranno pubblicate ogni settimana, con inizio il 18 gennaio 2018 per arrivare alla pubblicazione dell’intero album.

Man Of The Woods rappresenta il lavoro più ambizioso che Justin abbia mai fatto sia per la musica che per i testi. Unendo le sonorità del rock tradizionale americano con le influenze di collaboratori del calibro di The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton e Alicia Keys.