Milano apre il 2018 con una serie di appuntamenti live nei club. Si parte sabato 13 gennaio con il rapper Izi in scena al Gate Club per la tappa meneghina del suo Pizzicato tour (qui le date) che lo vedrà protagonista per tutto l’inverno con date in tutta la penisola italiana.

I nuovi concerti arrivano dopo il successo del suo secondo album e i numerosi sold out del Pizzicato Summer tour che ha visto protagonista Izi in oltre 27 città.

Certificato oro dalla FIMI, l’album di Izi fonde melodie vocali, elettronica, rap e trap per un mix molto personale e riconoscibile.

Il secondo appuntamento da segnare in agenda è con uno dei padri fondatori della deep house, Kerry Chandler sul palco dei Magazzini Generali il prossimo 19 gennaio.

Chanlder si prepara a far apprezzare anche al pubblico italiano tiene la sua combinazione di soul e suoni elettronici. Nato negli anni Settanta nel New Jersey dopo si avvicina alla consolle con l’aiuto del padre, anche lui dj. Il vero debutto nel mondo discografico arriva nel 1990 con la Atlantic Records e l’EP SuperLover / Get It Off. Da lì inizia la sua ascesa che supera i confini internazionali nel 1996 con la pubblicazione di Hallelujah.

I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono in vendita tramite i consueti canali di prevendita, online e nei punti vendita autorizzati.