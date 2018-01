Benedetta Mazza: in tv con ICrew – Segui il Ritmo, su La5 assieme a Valeria Graci

Benedetta Mazza torna sul piccolo schermo. È infatti uno dei due volti ufficiali di ICrew – Segui il Ritmo, talent show in onda su La5 dedicato ai gruppi e alle compagnie di danza che i sfideranno di fronte a una giuria.

Le Crew sono un fenomeno televisivo che negli ultimi anni sta spopolando in tutte le trasmissioni. In questo programma, che è in onda dal 1 al 6 gennaio in seconda serata, è uno spaccato di questa nuova tendenza.

ICrew – Segui il Ritmo è condotto in studio da Valeria Graci, mentre a Benedetta Mazza il compito di raccontare emozioni e aneddoti dal backstage. Ruolo perfetto per Benedetta, che in questi anni ha dimostrato doti artistiche polivalenti. La giuria è formata da Carlos Kamizele, Jun Quemando, Macia Del Prete e Jessica Polsky.