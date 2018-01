Emma Marrone: dal 5 gennaio L’isola, il nuovo singolo che anticipa l’album Essere qui

Oggi, lunedì 1 gennaio 2018, Emma Marrone ha annunciato a sorpresa sui social il suo ritorno discografico, a distanza di due anni, con Essere qui, titolo del sesto album di inediti in uscita il 26 gennaio su etichetta Universal Music.

Ma le sorprese non finiscono: Essere qui sarà anticipato dal nuovo singolo L’isola, in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 5 gennaio. Il nuovo singolo è già in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify.

La copertina di Essere qui che è stata svelata stanotte allo scoccare del 2018 sui social network dell’artista insieme alla data di uscita dell’album, è un’immagine che ritrae Emma Marrone per le strade di New York in uno scatto della fotografa internazionale Kat Irlin.