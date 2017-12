AirPlay radio: Ed Sheeran in vetta. Jovanotti, Cremonini, Fibra, Negramaro e Giorgia & Marco Mengoni in Top Ten

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 52.2017 (dal 22 al 28 dicembre 2017) che vede Ed Sheeran e la sua Perfect chiudere il 2017 in prima posizione precedendo Havana di Camila Cabello (seconda, +1) e Oh, vita! di Jovanotti (terzo, -1) e terza, +4). Secondo i dati EarOne, si conferma al quarto posto Poetica di Cesare Cremonini (stabile) quindi Stavo pensando a te di Fabri Fibra (quinto, +1), Fino all’imbrunire dei Negramaro (sesti, -1) e Whatever It Takes degli Imagine Dragons (settimi, +4). Completano la Top Ten How Long di Charlie Puth (ottavo, +8), ome neve di Giorgia & Marco Mengoni (stabili al nono posto) e Leave A Light On di Tom Walker (stabile in decima posizione). La più alta nuova entrata della settimana è Il mio giorno più bello nel mondo di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga alla posizione 49. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!