Lorenzo Live 2018 di Jovanotti: aggiunte nuove date a Milano, diventano 12 le serate al Forum

Lorenzo Live 2018, il nuovo tour di Jovanotti che debutta a Milano il 12 febbraio prossimo, si arricchisce di due nuovi appuntamenti. Dopo essere stato il primo tour con dieci date consecutive al Forum, si aggiungono due nuovi concerti che chiudono il periodo milanese.

Trident Music a fronte della grande richiesta di biglietti, propone due ulteriori serate per i numerosi fan del capoluogo lombardo che ospiterà la prima nazionale del tour.

Al Forum di Assago alle già previste dieci serate, si aggiungono il 27 e il 28 febbraio. Per Milano il calendario è definitivo e non potranno essere aggiunte ulteriori date. I biglietti saranno disponibili da domani su ticketone.it. Diventano 57 le date annunciate ad oggi per il Tour Lorenzo Live 2018.