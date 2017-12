Capodanno 2018 ai Magazzini Generali con il dj Marco Ravelli, Luke & Yuri INFO

Capodanno ai Magazzini Generali. Per salutare il 2017 e accogliere il 2018, i Magazzini Generali propongono un Capodanno a 360° in collaborazione con il Limelight di Milano. Dalle ore 21:00 in via Pietrasanta 16, si apre il Gran Buffet e dalle ore 23:00 sono attesi sul palco tanti ospiti per una serata all’insegna del revival, dell’house music & commercial. Special Guest il dj e speaker radiofonico Marco Ravelli.

Animazione, ballerinI e vocalist coloreranno l’ultima notte dell’anno per uno show di luci e musica fino alle 7 del mattino.

INFO