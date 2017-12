Concerto di Natale 2017: 24 dicembre, Gerry Scotti conduce dall’Aula Paolo VI in Vaticano. Gli ospiti

Stasera, domenica 24 dicembre, Gerry Scotti condurrà, in prima serata, su Canale 5, il Concerto di Natale 2017, che per il suo 25° anniversario torna in Aula Paolo VI.

Nella cornice della Sala Nervi si esibiranno artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Tra questi: Annie Lennox, Patti Smith, Noa, Imany, Joaquín Cortés, Lola Ponce, Hevia, Al Bano, Alex Britti, Suor Cristina, Gigi D’Alessio.

Ed ancora, tra gli ospiti: Fabio Armiliato, Giò Di Tonno, Andrea Griminelli, Syria, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers, Art Voice Academy e il Piccolo Coro di Piazza Vittorio.

Come avviene da anni, l’evento è promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo, l’organismo della Congregazione Salesiana che si occupa di reperire risorse per i progetti dei missionari salesiani nel mondo.

Il Concerto sostiene anche la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, istituzione cara a Papa Francesco che l’ha creata per promuovere nelle scuole pubbliche e private di tutto il mondo la cultura dell’incontro per la pace attraverso l’educazione.

Entrambi i progetti potranno essere sostenuti fino al 2 gennaio attraverso le donazioni dei telespettatori mediante invio di sms solidale al numero 45549.