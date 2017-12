Maneskin: già tutte sold out le nuove date Tour 2018. Triplicato Roma e Milano

Successo senza uguali per il Maneskin Tour 2018. All’apertura delle vendite delle nuove date annunciate ieri, si registra ancora una volta il sold out per Milano, Roma, Bologna, Livorno e Bassano del Grappa.

Per celebrare il grande risultato, triplicano gli appuntamenti a Milano e Roma con due nuove date, rispettivamente il 20 aprile alla Santeria Social Club e il 22 aprile al Quirinetta, per chiudere il tour della band romana. Il Tour è organizzato da Vivo Concerti.

I biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 10 di sabato 23 dicembre e disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 10 di mercoledì 27 dicembre.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.