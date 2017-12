Giorgio Moroder Dj Set – Future Christmas: il party di Natale suona a Padova INFO

[CS] “My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio“, cita una famosa canzone dei Daft Punk. Vincitore di 3 Premi Oscar, 4 Grammy Awards, 4 Golden Globe, produttore di 14 colonne sonore, vincitore di 100 tra dischi d’oro e platino e con più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo: Giorgio Moroder, gigante della musica italiana nel mondo, è il protagonista di un eccezionale dj-set gratuito nel cuore di Padova, in Piazza Garibaldi, venerdì 22 dicembre.

Per una notte il centro della città veneta si anima grazie alla consolle di Moroder, uno dei compositori e produttori musicali più famosi al mondo, padre della disco music.

Ad arricchire lo show laser, visual e animazioni per dare il via alle festività. Saranno garantite elevate misure di sicurezza per fare della serata un grande evento per tutti, capace di coinvolgere più di una generazione di appassionati e non.

Dice l’Assessore al Commercio Antonio Bressa: “Siamo di fronte a una grande novità introdotta da questa Amministrazione, per la prima volta il Natale a Padova ospita un grande artista di fama mondiale per un evento musicale in grado di unire le generazioni e promuovere la nostra città.

Il nostro obiettivo è quello di offrire un evento gratuito in piazza per celebrare collettivamente l’avvicinarsi del Natale e investire sull’immagine di una città moderna, vitale e sempre più attrattiva.

Siamo convinti che la risposta positiva da parte di padovani e turisti non mancherà e da parte nostra stiamo predisponendo tutti gli accorgimenti perché questa serata possa essere vissuta con serenità e in piena sicurezza“.

In collaborazione con Comune di Padova, Future Vintage Festival, ZED! e HTC Los Angeles. Per informazioni www.zedlive.com

Informazioni

ORARI

19.00 – APERTURA AREA

20.00 – 20.40 – FABIO PARODO (DJ)

20.45 – 21.15 – IRINA KORE (DJ)

21.20 – 21.55 – MEGAHERTZ (LIVE ACT)

22.00 – 23.15 – GIORGIO MORODER

23.20 – 00.00 – BOSI

Il pubblico è invitato a raggiungere l’area con congruo anticipo, al fine di ottimizzare l’afflusso. Saranno predisposti controlli all’entrata dell’area transennata effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle forze dell’ordine. All’interno dell’area sarà garantita la sicurezza del pubblico grazie al controllo e all’operato del personale, che regolerà l’ingresso dell’area in base al numero di presenze indicato dalla Questura.

In particolare: