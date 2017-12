Francesca Michielin: al via il pre-order del nuovo album 2640. La Tracklist

Al via da oggi venerdì 22 dicembre il pre-order su iTunes e Amazon di 2640, il nuovo album di Francesca Michielin che sarà disponibile in tutti i negozi e digital store da venerdì 12 gennaio 2018.

2640 conterrà i singoli Vulcano, certificato Disco di platino, e Io non abito al mare, oltre ad altri undici inediti. Pre-ordinando l’album in digitale, si potrà ascoltare in anteprima la traccia Tropicale.

TRACKLIST 2640

Comunicare Bolivia Noleggiami ancora un film Io non abito al mare Tropicale E se c’era… Scusa se non ho gli occhi azzurri Vulcano Due galassie La serie B Tapioca Lava Alonso

Nel 2018 Francesca Michielin inizierà anche una nuova avventura live nei principali club di tutta Italia. Dopo l’anteprima di Parma il 16 marzo, il tour partirà da Milano il 17 marzo, e toccherà poi Torino, Brescia, Bologna, Trento, Roncade, Catania, Perugia, Maglie, Modugno, Roma, Napoli e Firenze.