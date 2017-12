Cesare Cremonini protagonista di ‘Speciale per un’Ora d’Amore’ su Radio Subasio

[COMUNICATO STAMPA] Speciale per un’Ora d’Amore continua a proporre grandi ospiti, chiamati a raccontarsi attraverso le canzoni più romantiche, tratte dal proprio repertorio e da quello altrui. Dopo Jovanotti, Negramaro, Biagio Antonacci, Mika, venerdì 22 dicembre alle 22.30 sarà la volta di Cesare Cremonini che intratterrà ascoltatori e fan con i suoi brani d’amore preferiti.

A invitare il cantautore ad aprire le porte del proprio mondo interiore sarà, come sempre, Roberta Reversi.

La conduttrice entrerà in punta di piedi nella sensibilità dell’artista, che ha presentato il suo nuovo album Possibili scenari appena un mese fa, il 24 novembre, giorno della morte di Freddy Mercury, suo idolo di sempre. Primo estratto dall’album, il singolo Poetica – “un pezzo orgogliosamente suonato”, dice Cremonini.

Sarà un dono natalizio per i Subasiani, ansiosi di scoprire come uno dei loro cantanti preferiti personalizzerà la scaletta del programma per farlo diventare “Speciale”. E dopo Cremonini, venerdì prossimo toccherà a Michele Zarrillo.

