Carnaby: la band di Fortunato Zampaglione conquista le radio internazionali con ‘Christmas Girl’

Inghilterra, Usa, Canada, Australia e Giappone: tante e tali sono le radio internazionali che stanno sempre più apprezzando Christmas Girl, singolo natalizio firmato dai Carnaby. La band italo-americana che il Re Mida della canzone italiana Fortunato Zampaglione ha portato in Sugar sta conquistando le attenzioni del mercato radiofonico globale grazie alle sue sonorità Anni Sessanta.

Un bel traguardo per il gruppo che sta componendo una vera e propria playlist che porterà all’album d’esordio. Accompagna Christmas Girl il videoclip ufficiale (per la regia di Fortunato Zampaglione) in cui un Babbo Natale viene catapultato a una festa. L’invito è di abbandonare smartphone e social e godersi il momento reale.

Stile british e influenze della swinging London, i Carnaby sono Joseph e Vincent Sandonato, italo-americani, Pietro Pelonero e Giuseppe Recalbuto. Insieme dll’estate del 2010, iniziano a esibirsi in Sicilia con un ampio repertorio ispirato al pop-rock inglese.

Dalla Sicilia a Bristol il passo è stato necessario e ha premiato la band: i loro brani sono passati anche dalla BBC Radio. Il 2017 si è aperto con la firma per l’etichetta indipendente Sugar Music di Milano e si chiude con un intenso lavoro in studio per la realizzazione del nuovo album. Atteso nei prossimi mesi sarà prodotto da Fortunato Zampaglione.