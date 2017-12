Partito da Firenze lo scorso 15 dicembre, il Biagio Antonacci Tour 2017 – 2018 macina successi a ogni tappa registrando fin dalla vigilia svariati sold out. Anche Torino – dove Antonacci si è esibito giovedì 21 dicembre – ha risposto con estremo calore all’appuntamento live con il cantautore.

E il tour di Biagio Antonacci continua ora a Pescara e Acireale prima di raggiungere per la prima volta la Russia: il 12 febbraio a San Pietroburgo e il 13 febbraio a Mosca. Il 2 maggio prossimo partirà, poi, Dediche e Manie Tour 2018, con nuovi concerti in Italia.

Questi live seguono la pubblicazione di Dediche e manie il nuovo album di Biagio Antonacci certificato di Disco d’Oro FIMI/Gfk uscito lo scorso 10 novembre.

Ecco il calendario aggiornato:

Biagio Antonacci Tour 2017-2018

DICEMBRE 2017

15 dicembre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 16 dicembre – Rimini , 105 Stadium

, 105 Stadium 18 dicembre – Lugano , Pala Resega

, Pala Resega 19 dicembre – Genova , 105 Stadium

, 105 Stadium 21 dicembre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 27 dicembre – Pescara , Pala Giovanni Paolo II

, Pala Giovanni Paolo II 29 e 30 dicembre SOLD OUT – Acireale, Pal’Art Hotel

GENNAIO – FEBBRAIO 2018

8, 9 e 11 gennaio SOLD OUT – Bari , Pala Florio

, Pala Florio 13 SOLD OUT e 14 gennaio – Eboli (SA), Pala Sele

(SA), Pala Sele 16 gennaio – Reggio Calabria , Palasport

, Palasport 19 gennaio – Perugia , Pala Evangelisti

, Pala Evangelisti 20 gennaio – Livorno , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 23 gennaio – Pesaro , Adriatic Arena

, Adriatic Arena 24 gennaio – Mantova , Pala Bam

, Pala Bam 26 e 27 gennaio – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 12 febbraio – San Pietroburgo , BKZ Oktyabrsky

, BKZ Oktyabrsky 13 febbraio – Mosca, Crocus Hall

Dediche e Manie Tour 2018

2 maggio – Acireale , Pal’Art Hotel

, Pal’Art Hotel 4 maggio – Bari , Pala Florio

, Pala Florio 9 e 10 maggio – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 23 e 25 maggio – Roma, Palalottomatica

I biglietti del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, in collaborazione con IRIS S.r.l., sono disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.