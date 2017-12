L’ora x è scattata questa mattina: il videoclip di Come neve, il primo duetto che vede coinvolti Giorgia e Marco Mengoni – artisti che non hanno mai nascosto la stima reciproca – è approdato su VEVO.

Essenziale e poetico, il video nasce da un’idea dell’artista di Ronciglione e la regia è stata affidata a Antonio Usbergo & Niccolò Celaia di Younuts! con la produzione di Andrea Vetralla (Double Vision).

Alla base l’idea della neve che si scioglie, scoprendo lentamente ciò che va celando sotto il suo strato vitreo. Dal primo frame con i protagonisti di spalle rivestiti di gelido ghiaccio, attraverso i versi della canzone, il cristallo si dolcifica e va sciogliendosi Come neve mostrando via via i volti di Giorgia e Marco.

Questo disvelamento rivela, sul finale, l’essenza di ciò che prima era nascosto e i due artisti si ritrovano mano nella mano, mentre la telecamera sfuma in lontananza.

Delicato e intenso allo stesso tempo, il videoclip deve molto alla creatività del make-up effects designer Andrea Leanza che con maestria ha cristallizzato i volti di Giorgia e Marco dietro uno strato di ghiaccio che ne immobilizza le espressioni.

È stato proprio Mengoni a voler trasporre così i versi di Come neve, raccontando una richiesta d’aiuto a due voci che si ispira ai fiocchi che cadono dolci. Solo in questo modo anche le cadute più rovinose si fanno lievi e nascondono il proprio dolore agli occhi altrui.

Il singolo – uscito il 1° dicembre – ha registrato un debutto più che caloroso: in vetta su iTunes, è entrato direttamente nelle prime posizioni della Viral 50 Global di Spotify, risultando l’unico brano italiano nella Top 10.

Come neve (Official Video) by Giorgia & Marco Mengoni on VEVO.

Come neve anticipa Oronero Live (Microphonica/Sony Music Italy), progetto in uscita il 19 gennaio 2018 che completa l’album omonimo di Giorgia uscito a ottobre 2016. E l’artista si prepara anche a tornare dal vivo con una serie di nuovi concerti in collaborazione.Queste le uniche date di Oronero Live (VIVO Concerti):

2 e 3 marzo – Roma , PalaLottomatica

, PalaLottomatica 7 e 8 marzo – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 12 e 13 marzo – Padova, Kioene Arena

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it in tutti i punti vendita TicketOne e nelle prevendite autorizzate.