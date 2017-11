I rumors si erano rincorsi in rete e non solo, alimentati dai post degli stessi protagonisti sui rispettivi social, ma arriva ora l’ufficialità. Venerdì 1 dicembre sbarca in radio e digital download Come neve, brano inedito che vede per la prima volta insieme Giorgia e Marco Mengoni.

Il brano è scritto da Tony Maiello, Davide Simonetta, Giorgia e Marco Mengoni e prodotto da Michele Canova. La canzone si muove su un testo delicato e poetico e suona come una richiesta d’aiuto di fronte alle cadute che la vita inevitabilmente ci infligge.

Possiamo cadere senza farsi troppo male? Quasi con la leggerezza della neve? E allo stesso tempo, magari, riuscire anche a celare agli altri il dolore?

Come neve è la traccia scelta per anticipare Oronero Live (Microphonica/Sony Music Italy), album anche in versione deluxe in uscite il 19 gennaio 2018. Il progetto completa l’album omonimo uscito a ottobre 2016 con alcuni brani inediti e il meglio di Oronero Tour.

E Giorgia si prepara anche a tornare dal vivo con una serie di nuovi live in collaborazione con VIVO Concerti.Queste le uniche date di Oronero Live:

2 e 3 marzo – Roma , PalaLottomatica

, PalaLottomatica 7 e 8 marzo – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 12 e 13 marzo – Padova, Kioene Arena

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it in tutti i punti vendita TicketOne e nelle prevendite autorizzate.