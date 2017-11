Giorgia e Marco Mengoni: sul duetto gli artisti “rompono il ghiaccio”

Giorgia e Marco Mengoni: ci sarà il duetto che da giorni fa parlare il web? Tutto è partito da un articolo su Il Resto del Carlino, il più importante quotidiano della provincia di Bologna che ha dato la notizia in anteprima.

Sino a oggi i due popolarissimi artisti non avevano né smentito né confermato le indiscrezioni. Sino a oggi, dicevamo, visto che in giornata Giorgia e Marco Mengoni hanno rotto il ghiaccio lasciando alcuni indizi sui loro canali social.

Le loro dichiarazioni sui social potevano suonare all’inizio come delle smentite, ma facendo maggiore attenzione non lo sono affatto. Le modalità delle smentite, infatti, sono assai curiose: con due post identici, ma usando l’una la foto dell’altro artista hanno scritto: “Ci tengo a rompere il ghiaccio per smentire dalla mia pagina Instagram una possibile collaborazione con Marco Mengoni”, scrive Giorgia. E Marco Mengoni risponde: “Ci tengo a rompere il ghiaccio per smentire dalla mia pagina Instagram una possibile collaborazione con Giorgia”.

Nel frattempo sulle Pagine Facebook dei due cantanti sono comparsi due videoclip simili, in cui i loro visi vengono cristallizzati nel ghiaccio. Ricordiamo che Giorgia ha in uscita per gennaio 2018 il repack dell’album Oronero, che conterrà alcuni brani inediti. Scommettiamo che il ghiaccio verrà rotto proprio in questo disco?