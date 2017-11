Il giovanissimo talento di Amici 2017 Thomas sbarca su Super! con uno speciale per festeggiare il suo grande successo proprio alla vigilia dei due live a Roma e Milano. L’appuntamento in tv è sul Canale 47 DTT e 625 di Sky per venerdì 10 novembre alle ore 21.55 e in replica sabato 11 novembre alle ore 17.40 e anche domenica 12 novembre alle ore 18.30.

Thomas celebra dal vivo un anno di successi che con l’EP Oggi più che mai e l’album Thomas (entrambi per Warner Music) lo hanno proiettato ai vertici delle classifiche e nei cuori dei suoi fan.

Astro nascente della musica italiana, Thomas è pieno di energie e ogni momento è quello giusto per ballare!

Amatissimo dai più giovani – e non solo – la rete di DeAgostini propone uno speciale in cui le telecamere di Super! seguono Thomas per una intera giornata.

Il racconto delle 24 ore con con il giovane artista ne mette in luce la sua anima di ragazzo dietro i testi delle sue canzoni, tra ricordi e sogni futuri. E non mancano aneddoti sulla sua vita anche grazie alla testimonianza della sua amica del cuore.