Ha debuttato su Rai2 martedì 31 ottobre alle 21.20 l’attesa seconda stagione di Stasera CasaMika, il coinvolgente one man show che vede Mika letteralmente padrone di casa. I numeri dell’esordio sono buoni: il programma ha incollato al televisione 1.842.000 spettatori con una share pari al 9,04%.

La puntata ha visto entrare in scena la nuova compagna di viaggio dell’artista, Luciana Littizzetto, insieme a Gregory, amico di infanzia di Mika e le due amatissime golden retriever dello showman Melachi e Amira. Inoltre, il pubblico ha potuto apprezzare la riuscita fiction Il Ragazzo Che Viene Dal Futuro ambientata nell’Italia del 1967, occasione di un viaggio nel tempo e nello spazio in costante relazione con ciò che accade in studio.

“La fiction è una serie di pillole concentrate in quattro puntate di tre-quattro minuti – ha raccontato Mika – per cui è stato importante trovare il ritmo giusto anche per non scavalcare quello che succede in studio.

L’idea era quella di tornare a cinquant’anni fa, come in un viaggio che continua, nel tempo e nello spazio, ma volevo soprattutto che potesse funzionare per un show che non ha un meccanismo proprio come invece i format.

La capsula del tempo permette un viaggio veloce e la contaminazione con la fiction è stata possibile proprio grazie al nuovo meccanismo narrativo della porta girevole.”

Nel corso della puntata, Stasera CasaMika ha accolto ospiti illustri: la regina del burledque Dita Von Teese; gli attori Riccardo Scamarcio, Luca Argentero e Valentina Bellè; e le icone musicali Elisa e Rita Pavone, con esclusive performance accompagnate dalla resident band diretta da Valeriano Chiaravalle. Guarda la GALLERY FOTOGRAFICA COMPLETA (Ph. Cr.: Davide Aichino).

Tra i momenti speciali della serata, infine, l’incontro con il pastore sardo Emilio Concas, di Gergei (CA), con cui Mika trascorso un’intera giornata, e le avventure al volante di un taxi per le vie di Milano. Come se l’è cavata il padrone di casa?