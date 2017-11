Come il titolo dell’album del loro collega Dodi Battaglia insegna, la storia continua. Insieme, da soli o in duo, i Pooh continuano a lasciare lungo le strade musicali italiane la loro traccia indelebile, tra passato, presente e futuro. Venerdì 3 novembre esce Insieme, il primo disco in duo di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Disponibile in formato fisico (sia cd sia vinile) e in digital download, il progetto raccoglie otto tracce inedite e tre brani storici – due dei Pooh e uno di Riccardo Fogli -.

Anticipato dal singolo Strade, il disco è il nuovo capitolo di una storia personale e insieme condivisa che è cresciuta negli anni, diventando parte della cultura musicale d’Italia. La Voce dei Pooh, Facchinetti, firma la maggior parte delle musiche su testi di Valerio Negrini. Tra gli autori anche Stefano D’Orazio e lo stesso Fogli.

La cifra stilistica del nuovo duo contiene tutta l’anima della band cui ha fatto parte ed è difficile individuare un segno netto tra un prima e un dopo; ma forse è qualcosa che neanche s’intende fare, se – come ha dichiarato Roby in conferenza stampa – la responsabilità ora sta anche nel saper valorizzare il patrimonio musicale maturato nel tempo.

Questa la tracklist di Insieme (Sony Music):

Strade (Facchinetti-Negrini) Per salvarti basta un amico (Facchinetti-Bonomo) Le donne ci conoscono (Facchinetti-Negrini) Il ritorno delle rondini (Facchinetti-Fogli) Notte a sorpresa (Facchinetti-Negrini, cover del brano inciso dai Pooh nel 1979) Inseguendo la mia vita (Facchinetti-D’Orazio) Arianna (Facchinetti-D’Orazio) Prima rosa della vita (Facchinetti-Negrini) Storie di tutti i giorni (Fabrizio-Fogli-Morra, cover del brano inciso da Riccardo Fogli nel 1982) In silenzio (Facchinetti-Negrini, cover del brano inciso dai Pooh nel 1968) E vanno via (Facchinetti-Negrini)

Le date instore e gli appuntamenti live di Insieme in Tour

In occasione della pubblicazione di Insieme, Roby e Riccardo incontrano i fan per firmare le copie dell’album facendo tappa negli store italiani. Ecco il calendario: 9 novembre alla Feltrinelli di Piazza Piemonte di Milano, 10 novembre a Le Due Torri di Stezzano (Bergamo), 11 novembre all’Auchan Porte dell’Adige di Bussolengo (Verona), 12 novembre al Centro Commerciale 8 Gallery di Torino, 17 novembre alla Feltrinelli Red di Firenze, 18 novembre al Centro Commerciale Auchan di Ancona, 19 novembre al Centro Commerciale ViaLarga di Bologna, 1 dicembre alla Feltrinelli di Roma e 2 dicembre al Centro Commerciale Vulcano Buono di Napoli.

Ad aprile poi sono previsti due concerti dell’Insieme in Tour:

7 aprile – Assago ( Milano ), Mediolanum Forum

( ), Mediolanum Forum 9 aprile – Roma, Pala Lottomatica

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita e prevendite abituali.