Detto Fatto, 2 novembre: puntata in diretta tutti i giovedì, presenta Caterina Balivo, ai social Andrea Dianetti

Dal 2 novembre e per tutti i giovedì Detto Fatto, il factual show targato Rai2 in onda dalle 14.00, sarà in diretta. Il pubblico avrà modo così di interagire con Caterina Balivo e i suoi tutor partecipando attivamente alla realizzazione di tutti i tutorial di puntata, attraverso l’utilizzo dei social ufficiali del programma.

La puntata di giovedì si aprirà con Elisa d’Ospina che spiegherà alle curvy d’Italia come scegliere i jeans che valorizzano le loro forme. Stefano Bonomi realizzerà un taglio hip hop su una sua ospite, Ilario Vinciguerra renderà speciale un piatto della tradizione italiana.

Caterina Balivo accoglierà poi in studio l’influencer Paola Turani che, dall’alto dei suoi 600 mila follower, cercherà di rendere famose sui social tre donne comuni. È vero che le piante rendono più belle le nostre case, ma bisogna anche saperle curare, ci aiuterà il tutor pollice verde Fabiano Oldani.

Il pubblico da casa potrà nteragire in diretta con tutti i tutor, chiedendo loro consigli e suggerimenti per il look, l’hair styling, la cura delle piante, la cucina e l’uso dei social network, mostrando in tempo reale i risultati dei tutorial. Nella social room e ricevere le domande e i Detto Scatto dei telespettatori ci sarà l’attore ed esperto di social network Andrea Dianetti.