Da mercoledì 15 novembre alle 21.20 arriva sul canale TV8 The Comedians, la serie che sperimenta nuovi filoni della serialità comedy che ha come protagonisti la coppia Claudio Bisio e Frank Matano.

La nuova produzione originale è una storia sospesa tra realtà e finzione raccontata in 10 episodi in onda in 5 serate che descrive il dietro le quinte del Claudio & Frank Show: un nuovo spettacolo comico di sketch e gag che, questa nuova strana coppia, legata da una lunga amicizia e divisa da differenze caratteriali, dovrà mettere in piedi.

Ogni episodio, ambientato negli studi di Sky, segue le fasi di costruzione dello show: dal casting, dalle riunioni di produzione, alle prove in vista del debutto. Claudio e Frank dovranno affrontare gli sviluppi dovuti alla convivenza all’interno di un progetto professionale comune, andando oltre a punti di debolezza e difetti per dare vita al miglior show possibile.

Oltre alle inevitabili ingerenze della Rete e all’incapacità di alcuni collaboratori, non mancheranno incursioni di personaggi noti dello spettacolo e non: dal giornalista Fabio Caressa allo chef Carlo Cracco, da Diletta Leotta a Guido Meda,fino ad Alessandro Cattelan e l’ex calciatore Bobo Vieri.