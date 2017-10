Al bando gli spoiler: dal 31 ottobre sui canali social di Sky e su SPOILERKILLERS.IT ogni anticipazione verrà “punita” dai protagonisti di Gomorra – La serie. Ciro, Genny, Scianèl e Patrizia, nella terza stagione su Sky Atlantic dal 17 novembre, si alleano contro lo spoiler, la più grande minaccia per gli appassionati di serial. “Stamm’ turnann, ma non vi preoccupate: se non fate spoiler non avete nulla da temere”, è tra gli avvertimenti contenuti nella campagna social Spoiler Killers, promossa da Sky in collaborazione con Publicis Italia.

Sullo spolier il pubblico si divide: c’è chi, pur desiderando conoscere le novità delle varie puntate, resiste strenuamente alla tentazione di saperne di più; c’è chi invece non se ne fa un problema e, finito un episodio, corre a leggera cosa succederà nel successo. E infine c’è chi vorrebbe non saperne niente, ma ahimè o non resiste o incappa in notizie che sciolgono la suspence.

Ecco, proprio a difesa di questa categoria debole scende in campo la squadra Sky attraverso i canali social di Sky Atlantic HD (Facebook, Twitter, Instagram) e sul sito web dedicato. Qui, chiunque si ritiene vittima di spoiler indesiderato potrà chiedere l’intervento di Ciro, Genny, Scianèl o Patrizia.

Un video personalizzabile in base alla serie spoilerata, può essere condiviso sui social network e su Whatsapp per far recapitare al “colpevole” un minaccioso avvertimento.

In più, è a disposizion euna vera e propria hotline antispoiler da chiamare per ingaggiare Ciro l’Immortale o Genny Savastano contro gli spoileratori molesti. Attenzione, lo spoiler non è mai stato così pericoloso!