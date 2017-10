Non è solo questione di stile. Dal 28 novembre, su MTV, torna il docu-reality che ha riscritto l’Italian way of life di alto profilo. Ovviamente parliamo di Riccanza, al via con la sua seconda stagione tra conferme e nuovi ingressi.

Partito esattamente dodici mesi fa, quando era solo una scommessa per l’emittente di Viacom, il programma è diventato tra i giovani un vero e proprio fenomeno di costume. A tal punto che il termine è stato sottoposto a valutazione da parte dell’Accademia della Crusca per entrare ufficialmente come neologismo nel vocabolario italiano.

“I protagonisti sono diventati delle vere icone pop – afferma in apertura la Senior Director, Responsabile Brand MTV Cecilia Padula che racconta la genesi di un fenomeno televisivo dai grandi numeri. “La prima puntata dello scorso anno generà oltre seimila interazioni, raggiungendo più di venti milioni di contatti nel corso dell’edizione.”

Un successo, quello social, che ha evidentemente ingolosito anche l’estero: “Dopo la messa in onda italiana, poi, anche MTV Spagna ha trasmesso Riccanza mentre la Francia ha iniziato a lavorare su una versione locale. E anche oltreoceano si sono interessati al fenomeno, soprattutto in Sud America. È la dimostrazione della capacità di MTV di generare trend.”

Riccanza 2: vecchi e nuovi protagonisti

Anche la nuova stagione, con la sigla a firma de Il Pagante che ha aggiunto nuove rime al proprio brano, mette al centro la vita di un gruppo di giovani ricchi.

Da chi ha costruito la propria carriera avviando una startup a chi lavora ha fatto dei nuovi mezzi di comunicazione la propria professione fino ai discendenti di nobili famiglie e figli/e di papà.

Ad accomunare lo stile di vita dei protagonisti è una vita che non rinuncia a nulla perché si può permettere tutto. Confermati dalla precedente stagione ci sono l’esplosiva Elettra Miura Lamborghini, il neo stilista Tommaso Zorzi, la vicentina Anna Fongaro e Farid Shirvani finalmente col cuore impegnato.

Al loro fianco, tre nuovi volti: Jessica Haile Selassie, studentessa a Roma e fashion blogger ma soprattutto principessa – è pronipote dell’ultimo imperatore di Etiopia –; Matteo Cesari, italo americano sviluppatore e finanziatore di startup; e Alex Diana, imprenditore nel ramo gioielli di lusso che vanta miniere di diamanti e boutique di lusso. Ma diamo direttamente la parola alle new entry per conoscerle meglio.

L’appuntamento con la nuova edizione #Riccanza 2 (DueB Produzioni) è su MTV (in esclusiva su Sky al canale 133) dal 28 novembre e su Sky On Demand, Sky Go e Now Tv. Per conoscere il cast, martedì 31 ottobre alle 22.50 su MTV lo speciale Aspettando #Riccanza 2: i nuovi ricchi con tutti i protagonisti della seconda stagione dello show.