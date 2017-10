È disponibile su iTunes e su tutte le piattaforme streaming The Place, il brano di Marianne Mirage che fa parte della colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese. La cantautrice firma, infatti, il tema principale del lungometraggio che debutta alla Festa del Cinema di Roma.

Il brano inedito è stato scritto da Marianne appositamente per il film, in cui è interpretato nella versione inglese ma in digitale è disponibile anche in italiano. Accompagna il singolo il videoclip ufficiale per la regia dello stesso Genovese con le immagini del film.

Le canzoni originali del film sono frutto di un attento lavoro su misura che Sugar ha promosso per un film dal cast stellare. Sul set, infatti, si sono avvicendati Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Vinicio Marchioni, Silvia D’Amico, Giulia Lazzarini, Vittoria Puccini, Alba Rohrwacher, Rocco Papaleo, Alessandro Borghi e Silvio Muccino.