È stato presentato in anteprima in occasione al pubblico della Festa del Cinema di Roma il cortometraggio di Gianluca Mech dal titolo Good food. Prodotto da Gianluca Cerasola per Morol, il film è stato accolto con entusiasmo e interesse grazie anche al sempre attuale tema trattato: quello della sana alimentazione.

Il quadro messo in luce sul grande schermo è preoccupante ma viene affrontato con un tono leggero adatto anche ai ragazzi che vogliono imparare a mangiare sano. Dal junk food alle abitudini sbagliate: gli esperiti sono concordi nel sostenere che è necessario educare i ragazzi a scuola.

A ribadirlo durante la serata è lo stesso Gianluca Mech, moderatore di un dibattito a cui hanno partecipato la Nutrizionista e Specialista in Medicina Interna Sara Farnetti, il Professore Associato di Medicina Interna all’Università La Sapienza Alessandro Laviano, la Nutrizionista e specialista in Scienze dell’Alimentazione Giuliana Carta, la dott.ssa Elena Bozzola, Segretario Nazionale Società Italiana di Pediatria e il Presidente Provinciale FIMMG Roma il dottor Salvatore Scotto di Fasano.

Allo speciale appuntamento romano sono accorsi volti noti e protagonisti dello spettacolo, oltre al cast di Good food. Dagli scatti riconosciamo il produttore Gianluca Cerasola, il regista Dario Acocella, la protagonista Justine Mattera con il marito Fabrizio Cassata, e gli attori del cast Raffaele Fasolino, Anna Lina Amodio e Andrea Carpinteri.

Presenti anche Valeria Marini, Eva Henger con Mercedesz, Garrison Rochelle, Martufello, l’artista e scultore Jago, Patrizia De Blanck, Daniela del Secco d’Aragona, Beppe Convertini e l’attrice spagnola Aida Flix interprete della telenovela Il Segreto.