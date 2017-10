Cartoonia 90 torna a far ballare e cantare u Magazzini Generali di Milano (via Pietrasanta 16) venerdì 10 novembre. Special guest della serata sarà Giorgio Vanni, voce maschile delle migliori canzoni dei cartoon che ha realizzato circa 50 sigle per Cristina D’Avena.

La serata farà rivivere i personaggi più amati, dai Pokemon a Lupin, Dragon Ball e L’incredibile Hulk, grazie alle canzoni che li accompagnano sul piccolo schermo. Ad accompagnare Giorgio, come sempre, la sua band, i figli di Goku. Per l’occasione il palco dei Magazzini avrà come ospiti anche i TheShow, Alessandro Tenace e Alessio Stigliano.

I biglietti per I’evento sono disponibili in prevendita su mailticket o acquistabili direttamente in loco. Attenzione: durante la serata è previsto uno special cartoon contest che premierà il travestimento più fedele all’originale (Apertura porte ore 22:30)

Ingresso in lista fino alla 00.30 10€ donna e 15€ uomo (incluso 1drink) / Ingresso dopo la 00.300 15€ donna e 20€ uomo (incluso 1 drink) / Chi si vestirà a tema verrà omaggiato all’ingresso di 1 ulteriore consumazione, quindi pagherà entro 00.30 10€ donna (inclusi 2 drinks) e 15€ uomo (inclusi 2 drinks).