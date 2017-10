Area Sanremo: svelati i finalisti che accedono all’ultima fase al Palafiori

Sono terminate sabato 28 ottobre le audizioni degli oltre 800 concorrenti che sono approdati alle Semifinali di Area Sanremo tenutesi negli ultimi due week-end. Oggi, sul sito di Area Sanremo 2017 sono stati pubblicati i nomi dei 145 artisti che accederanno alla Fase Finale in calendario il 24, 25 e 26 novembre al Palafiori di Sanremo. Coloro che passeranno, avranno la possibilità di esibirsi davanti alla Commissione Rai con brani inediti.

“La Commissione Artistica, per questa nuova edizione, ha deciso di allargare il numero dei finalisti a 145 -dichiara Massimo Cotto, Presidente della Commissione di Valutazione – per ridurre il margine di errore e per poter riascoltare un maggior numero di artisti che porteranno, alle finali, il loro brano inedito. Siamo molto felici e soddisfatti del lavoro svolto fino ad ora.

Come amo raccontare a tutti i ragazzi che si esibiscono, Area Sanremo non esiste solo per scegliere i due artisti che andranno sul palco del Festival di Sanremo, ma anche e soprattutto per far capire che tutti ce la possono fare. In un mondo dove sembra che tutti ti dicano sempre di lasciar perdere, noi diciamo che, se hai un sogno, devi inseguirlo e devi portarlo avanti.”